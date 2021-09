Les nouveaux statuts du MR passent en douceur

Le conseil du MR a approuvé sans difficulté, ce lundi, la réforme des statuts du parti, présentée par Georges-Louis Bouchez. Dans un communiqué, les libéraux annoncent "moderniser le parti libéral en adoptant de nouvelles règles de gouvernance et de décumul". On parle du décumul entre parlementaire et membre d'un collège d'une commune de plus de 50.000 habitants. Le texte prévoit aussi l'introduction d'une assemblée consultative des membres qui doit leur permettre de soumettre des questions de société au débat interne. Le MR adopte la parité des genres pour tous ses organes.