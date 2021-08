Les octrois de protection aux Afghans pourraient baisser avec l'arrivée des talibans

Vers davantage de refus ?

Les décisions d’octroi de protection du CGRA sont rendues sur base notamment des définitions de protection fixées dans la convention de Genève de 1951 et s’appuient à la fois sur la situation de terrain et le profil individuel du demandeur. "Dans l'hypothèse où les talibans prennent le pouvoir, il est clair que beaucoup de personnes ont des craintes fondées : quand elles arriveront en Belgique, on leur accordera le statut de réfugié", souligne Dirk Van den Bulck. Cependant, ajoute-t-il, beaucoup de demandeurs afghans se voient accorder le statut de protection subsidiaire non en raison d’un profil individuel à risque, mais parce qu’ils sont originaires de régions en proie à beaucoup de violence : "Si dans quelques mois, dans ces régions, il n’y a plus de combats, ou que le nombre d'incidents est très faible, et si dans le chef de ces personnes il n’y a pas de profil de risque spécifique, on va constater qu’il n’y a pas d'élément pour accorder un statut de protection."