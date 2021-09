Les offres d'emploi s'envolent en Wallonie et à Bruxelles

Du côté de Bruxelles , Actiris en compte le double (+100,9%) par rapport à août 2020 , avec 4.986 postes. L'office régional nuance: ces données témoignent aussi d'une meilleure capture des offres, en particulier dans l'intérim. Mais, même hors intérimaires, les offres restent plus importantes qu'en août 2020 (+43,7%) et août 2019 (+32,9%).

L'horeca en tête

La plus forte croissance d'opportunités d'emploi entre août 2020 et août 2021 en Wallonie concerne l'horeca, selon le Forem, l'Office wallon de la formation et de l'emploi.

En Wallonie, l'horeca (+114%) est en tête du classement du recrutement, suivi par le secteur manufacturier, particulièrement la métallurgie (+93%), l'agroalimentaire (+68%), la fabrication de machines et équipements (+65%) et l'industrie chimique (+54%). Les secteurs du transport et de l'entreposage (+73%), des services collectifs, sociaux et personnels (+73%) ainsi que le secteur du commerce de gros et de détail (+58%) sont aussi porteurs.