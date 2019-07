Les outils connectés encore très peu adoptés par les agriculteurs

Selon une étude, la numérisation tarde à s’imposer dans l’agriculture. Quatre exploitants sur dix n’utilisent pas internet et ils sont très peu à faire appel à des outils connectés.

À dix jours de la célèbre foire de Libramont, la banque CBC s’est penchée sur la transition numérique dans le secteur agricole. La banque a pour cela sondé 400 agriculteurs wallons sur leur appropriation des nouvelles technologies. Et visiblement, il y a encore du travail. Selon la banque, 63% des agriculteurs utilisent internet à des fins professionnelles. " Je n’ai pas les chiffres exacts dans les autres secteurs mais cela me semble effectivement assez peu ", explique Clemens Scholzen, le CEO de CBC Banque & Assurance.

"Même si cela peut sans doute s’expliquer par certaines variables, ce sont des chiffres qui me surprennent un peu."

En poussant la connectivité un peu plus loin, les chiffres dégringolent. Parmi les agriculteurs travaillant avec internet, seulement 22% d’entre eux, autrement dit une grosse cinquantaine des 400 interrogés, utilisent des outils connectés comme des GPS de précision ou des pluviomètres connectés. "Même si cela peut sans doute s’expliquer par certaines variables comme la pyramide des âges ou le fait que les agriculteurs sont débordés et n’ont pas le temps d’y penser, ce sont des chiffres qui me surprennent un peu", explique encore le CEO de CBC.