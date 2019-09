Les parlementaires de la FWB rachètent leur toit à Ethias

"Cela faisait déjà quelque temps que nous faisions pression sur le propriétaire, Ethias, pour qu’il nous cède les murs que nous louons environ 2,5 millions d’euros par an. Nous avons même un moment mentionné l’idée de déménager dans un autre bâtiment public. Finalement, on est parvenu à un accord, avec l’aval unanime de l’assemblée", poursuit-il. Avant de préciser que cette acquisition permettra d’exécuter plus rapidement une série d’aménagements nécessaires. Notamment de végétaliser la toiture, de la rendre accessible au public et d’isoler les quelque 10.000 m² du bâtiment, trop énergivore, en rénovant le système de chauffage actuel, qui approche les 20 hivers.