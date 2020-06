Les pensions, charge plus lourde que la pandémie pour les communes

Comme chaque année, Belfius a disséqué les finances des communes du royaume . La version 2020 de son analyse inclut évidemment un élément exceptionnel avec l'impact de la pandémie et ses conséquences économiques et financières.

Impact jusqu'en 2025

Belfius note que les mesures prises par les pouvoirs locaux dans le cadre de la crise sanitaire auront principalement un impact sur le budget d'exploitation et en particulier sur les recettes fiscales. Le bancassureur opère une distinction entre les effets à court terme de la crise, soit les mesures d'urgence et les conséquences du confinement, et les conséquences qui se feront sentir jusqu'en 2022, voire 2025. Il s'agit là des faillites et des pertes d'emploi qui vont affaiblir les bases imposables, tout en faisant augmenter le coût de l'aide sociale.