Les pensions restent la principale préoccupation des indépendants

L’alignement de la pension minimale sur celle des salariés est l’avancée la plus appréciée des indépendants. Ceux-ci estiment néanmoins que leur statut social mérite des pensions plus élevées.

" Nous avons listé les réalisations passées afin d’éviter que les personnes interrogées ne mettent systématiquement en avant les changements les plus récents , explique Christine Mattheeuws, la présidente du SNI. Même s’il faut bien reconnaître que les plus grandes avancées ont été enregistrées ces quinze dernières années. Quant aux propositions d’avenir, elles ne sortent pas de nulle part. Il s’agit de sujets qui nous ont déjà été soumis ou dont on sait qu’ils revêtent de l’importance aux yeux des indépendants. "

"Jeunes et moins jeunes"

Le résultat? Il se trouve synthétisé dans l’infographie ci-dessus – et un brin amputé, puisque le sondage comportait initialement 13 réalisations et 7 propositions. "Ce qui me frappe à chaque fois, analyse Christine Mattheeuws, c’est l’importance que revêt la pension. Et ce quel que soit l’âge: pour les jeunes et moins jeunes."