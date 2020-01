Les pères discriminés bientôt mieux protégés

Les pères qui souhaitent prendre leur congé de paternité seront bientôt mieux protégés. La plénière de la Chambre vient en effet d’inscrire la paternité, mais aussi cinq autres critères, parmi les formes de discrimination interdites et punissables par la loi.

Des promotions refusées, des menaces de licenciement ou encore une augmentation de la charge de travail… Ces situations sont rencontrées par plus de 10% des hommes lorsqu’ils sollicitent un congé de paternité auprès de leur employeur. Cette conclusion, tirée par l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes (IEFH), a poussé des députés fédéraux à agir. Leur objectif: offrir aux pères, mais aussi aux compagnes et épouses des mères, une protection adéquate dans leur rôle parental. Autrement dit, fini de mettre la pression sur des parents qui veulent exercer leurs droits!