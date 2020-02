Les personnes faiblement qualifiées toujours plus à la traîne

Les écarts sur le marché du travail belge ont presque tous diminué en 2018. Tous? Non, pas celui entre les personnes peu qualifiées et les autres qui, lui, ne cesse de se creuser.

L'accès au marché du travail devient toujours plus difficile pour les personnes faiblement qualifiées. Ce constat sans ambages a été posé ce mercredi par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, qui vient de publier 230 tableaux actualisés sur la situation du marché belge. À leur lecture, on observe entre autres que les taux d'activité et d'emploi de ces personnes ont diminué en 2018, en particulier chez les hommes, alors qu'ils ont globalement augmenté dans l'Union européenne.