Les perspectives en Flandre et en Wallonie dégradées par Moody's

La Communauté française, la Wallonie et la Flandre ont vu leurs perspectives dégradées par Moody's, a fait savoir l'agence de notation vendredi soir.

Face à cette décision "attendue", le ministre wallon du Budget et des Finances Jean-Luc Crucke a indiqué qu'il "referait la même chose que ces derniers mois". "Entre les perspectives d'une notation et une aide urgente aux personnes et aux entreprises, le choix est limpide", a-t-il commenté samedi par communiqué.