Les plus-values sur bitcoins taxées d'office à 33%?

Un nouvel avis du Service des Décisions Anticipées (SDA) suggère une présomption du caractère spéculatif des opérations en crypto-monnaies (bitcoins) et prône dès lors une taxation d’office au taux de 33%. Cet avis n’engage toutefois pas l’administration fiscale.

Il revient à l’administration fiscale d’établir cet excès (spéculation ou gestion anormale) et ce, via un faisceau d’indices convergents, comme par exemple le recours à l’emprunt pour investir dans des monnaies virtuelles, la prise de risque, le caractère répété des opérations d’achat/vente, etc.