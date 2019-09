"Les politiques qui siègent dans les CA des banques, j'appelle cela du pantouflage"

L'apéro de L'Echo Michel Claise

Si pour Sartre, l’enfer c’est les autres, pour les Belges, l’enfer c’est Bruxelles. Trois quarts d’heure pour parcourir le kilomètre et demi qui sépare le Botanique et De Brouckère, un milieu d’après-midi pendant les vacances scolaires, y’a pas à dire, on a hâte d’être à la rentrée! La faute aux travaux, c’est sûr, cinq années passées à éventrer le boulevard pour accoucher de 5 jets d’eau sur un grand trottoir, c’était déjà dur, mais constater qu’on s’est tapé tout ce cirque pour aboutir à un piétonnier qui n’a pour effet que d’isoler un peu plus le nord et le sud de Bruxelles, ça fait pleurer.

Plus question de se mélanger dans le centre de Bruxelles. Désormais c’est chacun chez soi, le sud de la ville migre vers le Fort Jaco et Waterloo tandis que le nord colonise le piétonnier et le canal. Mais bonne nouvelle – et c’est sans doute la seule – malgré les travaux, le Métropole, lui, a réussi à sauver sa peau. Et c’est ici que nous a fixé rendez-vous Michel Claise pour apéroter en fin de journée.

Nous l’attendons sur la terrasse, entre une table de geeks bruxellois, deux sexas plutôt chics qui cancanent et un touriste arborant une tête de Christ tatoué sur tout le bras. C’est un temps à short et débardeur, un temps à pantacourt et claquettes comme en témoigne le style de la majorité des passants. L’occasion d’apprendre du manager de l’hôtel que même si les années les plus dures sont derrière, la sociologie du quartier a changé et qu’il n’est pas facile de faire revenir les habitués, "d’autant qu’après 22 heures…", lâche-t-il, laconique.

Arrive alors notre juge d’instruction, alias "Monsieur 100 millions", fier comme un soleil, pimpant dans une chemise ciel et accompagné d’une jolie dame vêtue d’une robe à pois. "Ma compagne", explique-t-il, "depuis un an et demi", ajoute-t-elle avant de prendre place à la table ronde, face à lui.

Pour le couple reposé et bronzé, les vacances en Espagne sont loin mais "excellentes avec tous les enfants", le retour pour lui "assez fructueux" – il se murmure que le dossier HSBC aboutirait prochainement sur une transaction à 300 millions d’euros (information que sans grande surprise notre homme ne commentera pas) et en plus, ils ont trouvé facilement une place de parking pour nous rejoindre.

Quelles alternatives?

D’ordinaire, en journée, il ne prend que le métro et bon joueur, Michel Claise confie comprendre le souhait de diminuer les voitures à Bruxelles. "Sauf que j’aimerais bien qu’on m’explique où sont les situations alternatives? Si on manque déjà de transports à Bruxelles, on n’a quasiment pas de solutions pour rejoindre la périphérie, sans RER et avec les vols de câbles incessants, bonne chance pour arriver à ton rendez-vous!" Quant à l’offre existante, Claise relève que passé une certaine heure, il faut tout de même bien admettre que ça craint un peu. "Mais la mobilité, c’est comme le piétonnier, en soi, ce ne sont pas des mauvaises choses mais à condition de réagir positivement aux conséquences négatives que ces changements engendrent", conclut-il en observant les trottinettes s’entasser sur un coin de la place.

ça, non franchement, il n’oserait pas. "Quand je les vois trottiner à Bruxelles, non seulement j’ai peur pour eux, mais j’ai peur aussi qu’un d’eux ne me fonce dedans. C’est un peu le même problème qu’avec les vélos, on a l’impression qu’ils peuvent tout faire. Ce serait bien d’ailleurs qu’ils paient une taxe de circulation aussi, dans la mesure où les réaménagements de la ville sont faits pour eux, je ne comprends pas pourquoi seuls les automobilistes en paieraient une."

L’Amazonie, tout le monde en pleure

18h30 sous la bruine légère vaporisée sur la terrasse, on se dit qu’on reprendrait bien un deuxième verre. Kir, vin blanc, un peu d’eau pour tout le monde et nous voilà partis sur la situation épouvantable de l’Amazonie. Michel Claise croise les jambes, lisse d’un coup de patte sa mèche tandis que Madame promet à chéri de ne pas intervenir.

D’accord, l’Amazonie, certes, tout le monde en parle, tout le monde en pleure, un drame écologique sans précédent évidemment mais une situation qui, à elle seule, résume, selon le juge, ce qui mènera l’homme à sa propre disparition dans trois générations: l’argent. "Le nouveau veau d’or, celui au nom duquel nous sacrifions tout aujourd’hui: notre planète, nos valeurs et demain, l’humanité entière." Comme les migrants, encore ce matin, explique-t-il l’œil tragique: "Le cadavre d’un homme a été repêché dans la mer du Nord alors qu’il tentait de rejoindre l’Angleterre. C’est une honte de ne pas avoir accueilli tous ces gens, et même si cela avait impliqué un recul économique pour l’Europe – ce dont je doute profondément – nous avions néanmoins le devoir de le faire pour des raisons humanitaires."

Non, franchement tout va mal, et encore on n’a pas abordé la situation nationale qu’il résume en un mot: le drame. "C’est quoi le problème? Alors que nous pourrions être un pays de Cocagne, on a laissé des querelles linguistiques dégénérer en bagarres identitaires et politico-nationalistes, c’est effrayant. La Belgique, c’est un nœud gordien et je pense que nous avons grandement besoin d’un Alexandre pour le trancher."

"Évidemment, il y a Bruxelles…"

Entendez, selon lui, un confédéralisme bien organisé. "Ils ne veulent pas de nous, nous voulons de moins en moins d’eux… Difficile de continuer dans ces conditions. Évidemment, il y a Bruxelles…", conclut-il alors l’œil éteint.

Poursuivant dans les cycles de l’enfer, Michel Claise atterrit non pas sur la criminalité financière mais sur la situation de la Justice, son autre grand dada. Veille de constitution du prochain gouvernement fédéral, bannière dans une main, glaive et écu dans l’autre, le juge part en campagne pour que l’on revalorise la profession de magistrat. L’occasion d’apprendre que la profession rebute de plus en plus de candidats, que les pensions de ses successeurs seront amputées du tiers de ce que lui-même recevra l’heure venue, sans oublier les salaires – plafonnés – sans aucune perspective d’être améliorés. L’homme ne plaide pas que pour sa chapelle, sa réflexion est plus large et englobe aussi la situation de la police et du politique: "Limiter les rémunérations tout en déconsidérant les professions, c’est ouvrir la porte à la corruption", lâche-t-il en se redressant sur sa chaise.

Concernant les politiques, ce qui le chipote ce n’est pas qu’ils puissent cumuler certaines rémunérations – "A partir du moment où ils sont compétents, qu’ils se donnent à 100% et qu’ils engrangent des résultats, pourquoi pas?" – mais qu’ils cumulent des mandats à la limite du conflit d’intérêts, ça ne passe pas. "Les politiques qui siègent dans les conseils d’administration des banques, j’appelle cela du pantouflage et en France, c’est une infraction pénale."

La question du bilan de Koen Geens laisse quant à elle apparaître un rictus sur son visage rond. "Sans doute l’un des pires ministres que nous ayons connus. Au-delà de la fonctionnarisation qu’il insufflait au pouvoir judiciaire, il n’a jamais voulu de rebudgétérisation durant son mandat et veille des élections, il en reconnaît subitement la nécessité, quel cynisme!" Donner à la Justice les moyens d’être digne, c’est par là que le prochain gouvernement devrait commencer, tonne-t-il alors en terminant son blanc. D’ailleurs, on pourrait commencer par réserver une partie des sommes qu’elle récupère tous les jours – en matière de criminalité financière notamment – au lieu de l’affecter exclusivement et indistinctement aux recettes de l’État. "Quand je vois ce qu’on est capable de récupérer en travaillant avec des bouts de ficelles, qu’est-ce qu’on gagnerait si on nous en donnait vraiment les moyens?"