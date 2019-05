Les polluants chimiques perturbent plusieurs générations

Une étude liégeoise pointe un effet encore peu exploré concernant les effets transgénérationnels de certains perturbateurs endocriniens. Ils ont un impact sur la fertilité et le comportement maternel des petits de rats exposés, et ce, sur plusieurs générations.

L’étude est liégeoise et porte sur des rats. Elle pointe un effet encore peu exploré concernant les effets transgénérationnels de certains perturbateurs endocriniens. L’équipe du Pr Anne-Simone Parent (ULiège) vient d’observer que l’exposition de rats femelles à certaines substances chimiques présentes dans notre environnement avait un impact sur la fertilité et le comportement maternel de leurs petits sur plusieurs générations. Et ce, sans que ces petits ne soient eux-mêmes mis en contact avec ces polluants! "Tout au long de notre vie, nous sommes exposés à des centaines de produits chimiques susceptibles de perturber le système endocrinien, rappelle l’équipe. Ils peuvent interférer avec le fonctionnement normal de nos hormones et ont déjà été associés à l’infertilité et à des développements sexuels altérés chez les animaux et les êtres humains."