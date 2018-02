Les prépensions sont très populaires à la Banque nationale

Plus de 100 collaborateurs de la Banque nationale de Belgique comptent mettre fin anticipativement à leur carrière. C’est plus qu’attendu.

Les employés à qui il reste entre six mois et trois ans de carrière avant leur retraite légale, pourront quitter anticipativement la Banque nationale de Belgique (BNB) entre mai 2018 et fin 2020. Ils conserveront entre 45 et 60% de leur rémunération brute.