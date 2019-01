Les principaux rendez-vous de l'année 2019

Les événements qui marqueront cette nouvelle année.

10 janvier

Début du procès de Mehdi Nemmouche à Bruxelles

Le djihadiste français Mehdi Nemmouche sera jugé en janvier pour quatre assassinats en 2014 au Musée juif de Bruxelles. Il espère "voir son innocence reconnue" et a tenté, vainement, de s’opposer au témoignage de ses proches, lors d’une audience préliminaire à son procès le 20 décembre dernier. Les débats devant la cour d’assises de la capitale belge doivent s’ouvrir le 10 janvier.

11 février

L’Iran célèbre les 40 ans de sa Révolution

Le 16 janvier 1979, le shah Mohammad Reza Pahlavi est contraint de quitter le pays après des manifestations massives contre son régime. Le 1er février, l’ayatollah Rouhollah Khomeini, symbole de l’opposition au régime pro-occidental du shah, effectue un retour triomphal à Téhéran après près de quinze ans d’exil en Irak et un bref séjour en région parisienne. La révolution iranienne est victorieuse le 10 février avec le retournement de l’armée. Et le lendemain, la radio annonce "la fin de 2.500 ans de despotisme". Les récentes poussées de fièvre dans la région pousseront la République iranienne à montrer toute sa puissance de frappe lors des célébrations du 40e anniversaire de ces événements.

29 mars

Le Royaume-Uni tire un trait sur son aventure européenne

Le 29 mars, à 23 heures, le Royaume-Uni actera le Brexit, et sortira de l’Union européenne, qu’il y ait accord ou non sur les modalités de retrait. D’ici là, de nombreux scénarios sont possibles: une renégociation avec l’Union européenne (pour l’heure bloquée), un accord à l’arraché au sein du Parlement britannique (difficile à atteindre), un second référendum (défendu notamment par l’ex-Premier ministre Tony Blair). Sinon, ce sera le Brexit dur, et le saut dans l’inconnu.

30 avril

Naruhito devient le nouvel empereur du Japon

Vue en plein écran ©Kyodo/MAXPPP

Petite révolution de palais dans l’archipel nippon. Monté sur le trône en 1989, à la mort de son père Hirohito, l’empereur Akihito abdiquera le 30 avril, au terme d’une loi d’exception. C’est la première abdication impériale dans le pays depuis plus de deux siècles. Son fils aîné, le prince Naruhito, lui succédera sur le trône du chrysanthème le 1er mai.

Tout au long de son règne, Akihito n’a cessé de faire passer des messages pacifiques, exprimant des remords pour les conséquences de l’expansionnisme du Japon durant la première partie du règne de son père. Bien qu’il n’ait aucun pouvoir politique, l’empereur est très populaire. La loi fondamentale précise qu’il est "le symbole de l’Etat et de l’unité du peuple dont la position découle de la volonté populaire, détentrice du pouvoir souverain".

26 mai

Elections fédérales, régionales et européennes

On a bien failli les voir arriver plus tôt. Ce sera donc le 26 mai, et non de manière anticipée, que nous irons voter pour les élections législatives. Elles auront lieu en même temps que les élections régionales et européennes. D’ici là, notre gouvernement fédéral demeure en affaires courantes, depuis la démission du Premier ministre Charles Michel le 19 décembre, acceptée par le roi Philippe deux jours plus tard.

7 juin

Coupe du monde de foot féminin en France

De plus en plus populaire, même si beaucoup moins médiatisé que son correspondant masculin, le foot féminin tiendra sa Coupe du monde en France cette année. La première édition date de 1991 et a eu lieu en Chine. Depuis, seules quatre nations se sont partagé le palmarès: les Etats-Unis, qui l’ont remportée à trois reprises, l’Allemagne, avec deux victoires, suivie de la Norvège et le Japon. Le titre de champion du monde féminin de football est actuellement détenu par les Etats-Unis. C’est ce titre qui sera remis en jeu du 7 juin au 7 juillet.

6 juillet

Le Tour de France démarre à Bruxelles

Vue en plein écran ©BELGA

Le Tour de France démarrera à Bruxelles. Un événement historique dans tous les sens du terme puisqu’il célébrera les 50 ans de la première victoire en 1969 de notre grand champion national: Eddy Merckx. La première étape sera lancée le samedi 6 juillet, avec un aller et retour Bruxelles-Charleroi, suivi d’un contre-la-montre par équipe le lendemain entre le palais royal et le site de l’Atomium. Que des symboles!

16 août

C’est l’EuroHockey à Anvers

Après la victoire de nos Red Lions au championnat du monde, le hockey sera encore à la fête, chez nous cette fois, avec l’organisation sur la Wilrijkse Plein d’Anvers, du 16 au 25 août, de l’EuroHockey. La compétition regroupera les huit meilleures équipes européennes de hockey, aussi bien féminines que masculines.

15 octobre

Lancement de la mission Cheops pour observer les exoplanètes

Vue en plein écran ©UCL

Un peu de science en 2019. Cheops est l’acronyme de CHaracterising ExOPlanet Satellite. Il s’agit d’un petit observatoire photométrique qui sera lancé sur une orbite basse pour mesurer les transits d’exoplanètes, ces planètes extérieures au système solaire qui, si les conditions le permettent, pourraient montrer des signes de vie. À noter qu’il y aura à bord un instrument développé au Centre spatial de Liège. La date de lancement n’est pas précisément arrêtée. Il devrait se faire entre le 15 octobre et le 14 novembre.

31 octobre

La fin du mandat de Jean-Claude Juncker à la Commission

Le 31 octobre marquera la fin du mandat de Jean-Claude Juncker comme président de la Commission européenne, mais aussi de celui de Mario Draghi à la tête de la BCE. La désignation du successeur de l’un aura une incidence sur celle de l’autre, étant entendu que deux postes de cette importance ne sauraient revenir à un seul pays. L’Allemagne a fait savoir qu’elle espère obtenir la présidence de la Commission. Le candidat du parti populaire européen (PPE), le plus grand parti de l’Union, est l’Allemand Manfred Weber. Son principal concurrent est le candidat du parti social-démocrate (PSE), le Néerlandais Frans Timmermans.

31 octobre

Mario Draghi quitte la présidence de la Banque centrale européenne

Vue en plein écran ©AFP

Le gouverneur de la Banque centrale européenne tirera sa révérence en octobre prochain après 8 années de service. Le poste est l’un des principaux à pourvoir l’an prochain. Le successeur de Mario Draghi aura la lourde tâche de fixer la vitesse à laquelle il faut remonter les taux d’intérêt. Pour lui succéder, le nom de l’Allemand Jens Weidmann a souvent été évoqué, alors que Berlin n’a encore jamais placé de président au sommet de la BCE. On parle aussi du Français Benoît Cœuré ou encore du Finlandais Erkki Liikanen.

sans date

La Jeddah Tower, la plus haute tour du monde, va ouvrir ses portes

On l’aura attendue celle-là. Après plusieurs reports, la Jeddah Tower devrait ouvrir ses portes en 2019. Ses travaux ont débuté en 2013. Ses 1.001 mètres de hauteur devraient en faire la tour la plus haute du monde. Le conditionnel est de mise puisque ce chiffre est tenu secret. Cela fera quand même 600 mètres de moins que le projet original qui lui aurait donné le nom de Mile-High Tower.