Les professions libérales bousculées par les réseaux sociaux, l'e-commerce et les coachs

Hier encore protégées, les professions libérales se retrouvent de plus en plus exposées au commerce en ligne, au jugement des réseaux sociaux et à l’essor de nouvelles professions peu réglementées.

La concurrence s’intensifie au sein des professions libérales. En cause: la vente en ligne, la critique impitoyable des réseaux sociaux et la prolifération de professions non réglementées. C’est ce que montre une enquête réalisée par le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) auprès de 473 titulaires de profession libérale dans différents secteurs. Plus de la moitié (58%) d’entre eux considèrent que la concurrence est devenue plus aiguë, tandis que deux tiers (67%) constatent avec regret une "marchandisation" accrue de leur activité. Comment en est-on arrivé là?

67% Deux tiers des titulaires de profession libérale (66,8%) constatent avec regret une "marchandisation" accrue de leur activité.

Comme partout, les professions libérales n’échappent pas à la digitalisation. Mais elles ne voient pas cela nécessairement comme un bienfait. Si près de 7 titulaires de profession libérale sur 10 numérisent leurs activités, ils sont néanmoins nombreux (34%) à considérer cela comme une charge plutôt qu’une opportunité. Pour le médecin vis-à-vis de l’Inami par exemple, c’est même une obligation. Pour les prises de rendez-vous par contre, la digitalisation constitue une aide.

La situation des professions libérales diffère quelque peu par rapport à celle des autres indépendants, dans la mesure où elles n’ont pas le droit de faire de la publicité. Le commerçant, par exemple, développera son site internet parce qu’il considère que c’est un outil de promotion.

Référencement

Pourtant, les professions libérales auraient tort de sous-estimer les bénéfices de la digitalisation. "Avoir son propre site permet de se faire connaître et rapporte beaucoup de patients, j’en ai fait l’expérience", témoigne Bernard Jacquemin, président de l’Union des professions libérales et intellectuelles (Unplib), une organisation qui travaille depuis peu en partenariat avec le SNI. Le site permet aussi d’affronter la concurrence de l’e-commerce, qui a pris un essor considérable dans la pharmacie par exemple.

Le référencement constitue à cet égard un enjeu important. Plus on est consulté, plus on monte dans la liste lorsque les patients font une recherche sur internet.

Le revers de la médaille, c’est que le patient peut formuler des critiques à l’encontre du praticien sur son site. "Le patient devient de plus en plus un client, un consom’acteur qui peut se montrer exigeant et formuler, le cas échéant, un avis négatif", confirme Bernard Jacquemin.

Pour Christophe Wambersie, secrétaire général du SNI, si on décide de passer à la digitalisation, il faut la gérer. "Laisser sans réaction un avis négatif n’est jamais une bonne chose, tout comme il est vivement déconseillé de débattre sur la place publique avec un patient. Par contre, il faut prendre contact et poursuivre la discussion offline." Il suggère aussi de mieux exploiter les avis de patients satisfaits. "Vous pourriez inviter le patient à poster un avis positif. La majorité silencieuse est en général contente mais ne le manifeste que rarement."

Déontologie

Pour désamorcer le risque de dérive que représente la sanction par les réseaux sociaux, il faut que les professions libérales soient dotées de règles déontologiques contraignantes, c’est-à-dire garanties par un ordre. Or, deux tiers des professions libérales n’ont pas d’ordre déontologique. Les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires ont un ordre. Par contre, les dentistes, kinés, logopèdes, infirmiers, sages-femmes, notaires ou géomètres n’en ont pas. "En l’absence d’un ordre, il n’est pas étonnant de se retrouver confronté à la sanction des réseaux sociaux", estime Christophe Wambersie.

La mise en place d’un ordre permettrait en outre à ces professions de mieux faire face à la concurrence des "coachs" en tout genre qui, eux, n’ont pas les mêmes contraintes déontologiques. "Certains coachs ont voulu se faire membre de l’Unplib, mais nous les avons refusés car ils n’entrent pas dans le cadre, tant par rapport à la formation de base que pour le code de déontologie", confirme Bernard Jacquemin. Il ne considère pas ces contraintes comme une forme de protectionnisme mais plutôt comme "une garantie pour le patient qui a décidé de confier sa santé à un praticien reconnu". Lui aussi considère que toute profession libérale a tout intérêt à se doter d’un ordre déontologique.