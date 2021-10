Les rendements de l'immobilier en baisse

Les fortes hausses de prix en 2020 et sur les neuf premiers mois de 2021, poussées par la crise sanitaire, ont eu un impact négatif sur les rendements . Les prix des appartements, les unités les plus prisées par les investisseurs, ont grimpé de près de 7% l'an dernier et de près de 5% depuis le début de 2021, d'après la Fédération du Notariat (FedNot). "Ce sont les conditions d'achat à un moment T qui définissent les rendements obtenus", explique Alexandre Verdonck.

"On constate le même effet à la sortie de chaque crise, c'était déjà le cas en 2008, car les investisseurs ayant perdu de l'argent en bourse, ils cherchent des actifs plus stables et se diversifient dans la brique", explique Adrian Devos, qui ajoute: "L'effet est encore plus fort suite au confinement car les particuliers ont voulu changer de toit pour des biens plus grands avec des espaces extérieurs. L'occupant propre et l'investisseur sont sur le même marché et se font concurrence, mettant les rendements sous pression".