Les réseaux Stib et Tec gratuits pour la Saint-Sylvestre

Comme chaque année, les réseaux de transports en commun de la Stib et du Tec, à Bruxelles et en Wallonie, seront gratuits pour la Saint-Sylvestre. Ce qui ne sera pas le cas en Flandre où il sera toutefois possible d'acheter un billet spécial par SMS. Quant à la SNCB, elle revoit fortement ses horaires.

Ce lundi soir, c'est le Nouvel An. Et qui dit Nouvel An dit sorties un peu arrosées jusqu'au bout de la nuit. Pas question donc de prendre la voiture pour rentrer à la maison. C'est pourquoi avec la Stib ou le Tec, vous pourrez être ramenés gratuitement chez vous en toute sécurité.

La société bruxelloise proposera comme d'habitude une offre étendue et la gratuité de minuit à 5h30 le 1er janvier.

En Wallonie, les bus du Tec transporteront sans frais les voyageurs les 31 décembre et 1er janvier du premier au dernier service.

A Bruxelles, toutes les lignes de métro ainsi que cinq lignes de tram - 3, 4, 7, 51 et 93 - seront renforcées dès 20h et exploitées jusqu'à 2h du matin. A partir de 20h également, les métros de la ligne 2 seront prolongés jusqu'au Heysel pour le feu d'artifice. A noter que, sur demande de la police, la station Roi Baudouin sera fermée dès 18h et jusque 8h le jour de l'an. Il faudra dès lors descendre aux stations Heysel (fermée pendant le spectacle pyrotechnique de 23h45 à 00h15) ou Houba-Brugmann.

Le terminus du tram 7 se fera à l'arrêt Centenaire. Les lignes de bus 84 et 88 seront limitées à l'arrêt Palfyn. La ligne de bus Noctis 18 sera limitée à l'arrêt Stade. Les 11 lignes de bus Noctis seront en service dès minuit jusqu'à 5h du matin.

Du côté de la société De Lijn, la gratuité ne sera pas totale. Les bus seront gratuit la nuit du 31 dans toute la province de Flandre orientale, pour la ville de Bruges (Flandre occidentale) et pour le Brabant flamand sur les lignes 245 et 288. Pour la première fois, il sera aussi possible d’acheter un billet via SMS. Il permettra de voyager pendant 30 heures, de façon illimitée, en tram et bus, depuis 18h ce 31 décembre jusqu’à minuit le 1er janvier.

Adaptation à la SNCB

Du côté de la SNCB, étant donné que les trains sont moins utilisés durant les fêtes de fin d'année, l'offre est adaptée, ainsi que les heures d’ouverture et de fermeture des guichets.

Jusqu'au samedi 5 janvier, certains trains P ne circulent pas.

Le 31 décembre, le parcours de plusieurs trains S, IC et P sera adapté.

Le mardi 1er janvier, les trains circuleront selon l'horaire du dimanche.

La soirée du 31 décembre, les trains ne circuleront pas entre Essen et Roosendaal ainsi qu'entre Maastricht et Visé dans les deux sens.