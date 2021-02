Les restrictions à l'expression de la conviction religieuse

Comment faire coexister la liberté de religion et le cadre réglementaire d’une association opérant en milieu scolaire, avec les obligations qu’elles génèrent, sans faire triompher l’une sur l’autre?

Il s’agit évidemment de la question récurrente du port du voile sur les lieux de travail et des conflits de valeurs qu’elle génère: liberté de pensée, de conscience et de religion versus cadre réglementaire mis en place au sein d’une entreprise. Comment faire coexister ces deux valeurs et les obligations qu’elles génèrent sans faire triompher l’une sur l’autre ?