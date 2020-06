Les revenus de comptes étrangers visés par le fisc

Ces contrôles ont commencé au printemps 2019. Ils ont été rendus possibles grâce aux échanges d’informations – de plus en plus nombreux et détaillés – entre les États membres de l’Union européenne, la Suisse et d’autres pays sur les comptes détenus chez eux par des ressortissants d’autres pays. L’administration peut donc facilement savoir s’il existe une différence entre les données fournies par les pays partenaires et les montants déclarés par les contribuables concernés. "En cas de différence significative, un contrôle a lieu."