Les secrétariats sociaux ont toujours du cash mais leurs bénéfices fondent

Ce sont officiellement des ASBL, mais grâce à leurs bénéfices, leur patrimoine se monte à plus de 250 millions d’euros. Mais c’en est fini du train de vie royal des secrétariats sociaux.

Dans notre pays, les secrétariats sociaux agréés détiennent ensemble un patrimoine de près de 254 millions d’euros. D’après notre enquête, ces économies se sont accumulées année après année grâce aux bénéfices qu’ils n’ont pas pu distribuer à cause de leur statut d’association sans but lucratif (ASBL).

90% des entreprises privées du pays font appel à des secrétariats sociaux spécialisés pour le paiement des salaires de leurs 2,7 millions de collaborateurs. Les principaux acteurs sont SD Worx, Partena Professional, Group S, Liantis, Securex et Acerta, qui représentent un total bilantaire de 4 milliards d’euros et emploient 4.500 personnes. Ils perçoivent pour 208.000 employeurs les cotisations sociales et les impôts (précompte professionnel) dus sur les salaires des travailleurs, et les reversent à la sécurité sociale et aux autorités fiscales.

Vu que cet argent – on parle ici de plusieurs milliards d’euros – transite via leurs comptes bancaires et y reste un certain temps, ils perçoivent des sommes importantes sous forme d’intérêts. Du moins, c’était le cas jusqu’en 2008. Cette année-là, les secrétariats sociaux agréés ont perçu 165 millions d’euros de revenus financiers.

Les revenus financiers des secrétariats sociaux ont chuté à 20,9 millions d’euros en 2017, soit une baisse de 90% par rapport à 2008.

Ces dernières années, cette source de revenus s’est en grande partie tarie. D’une part, le gouvernement Di Rupo a réduit de 20 à 14 jours la durée pendant laquelle les secrétariats sociaux pouvaient maintenir l’argent sur leur compte. D’autre part, la baisse des taux a sensiblement réduit les revenus d’intérêts. Dans certains cas, les banques facturent même des coûts pour conserver l’argent sur ces comptes. Par conséquent, les revenus financiers des secrétariats sociaux ont chuté à 20,9 millions d’euros en 2017, soit une baisse de 90% par rapport à 2008.

Ces changements se sont traduits par une réduction drastique des bénéfices des secrétariats sociaux, qui sont passés de 82,5 millions d’euros en 2008 – représentant une marge bénéficiaire de 18,3% par rapport au chiffre d’affaires – à 20,3 millions d’euros en 2017, soit une marge de 3,9%. Les chiffres de 2018 ne sont pas encore connus. Résultat: l’augmentation des réserves a nettement ralenti. Les bénéfices réalisés par les secrétariats sociaux agréés sont exonérés d’impôts.

Autre source de revenus

Cette évolution les a obligés à rechercher d’autres sources de revenus, en développant de nouveaux services qui sont proposés à leurs clients contre paiement. Ainsi, SD Worx a créé un outil pour détecter les taux d’absentéisme pour maladie inhabituels dans les entreprises, et pour prédire quand elles seront confrontées à une pénurie de personnel. Plusieurs secrétariats sociaux proposent aux entreprises des conseils sur la mise en place de "plans cafeteria".

"La concurrence entre secrétariats sociaux s’est exacerbée, tant au niveau des tarifs que des services proposés", constate Jos Gijbels. Les services spécialisés en administration du personnel sont en train de se transformer en sociétés de services ordinaires. Gijbels estime que ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. "Le fait qu’ils proposent de plus en plus de services payants permet de discipliner le secteur. Cela signifie qu’ils doivent fournir des prestations de qualité." Il voit émerger une sorte de modèle "Ryanair", avec des prix cassés pour les activités de base (gestion des salaires) – une "commodity" – et toutes sortes d’autres services pour lesquels les clients devront payer davantage.

Jusqu’à présent, cette pression sur les revenus n’a pas encore déclenché une vague de fusions dans le secteur. Les plus petits secrétariats sociaux collaborent et partagent les logiciels utilisés pour le calcul des salaires, qui représente le cœur de l’activité. Les dernières grandes fusions portaient sur le rapprochement entre les groupes de services du Boerenbond et d’Etion (anciennement VKW) avec Acerta en 2001 et l’intégration de Hulp der Patroons (HDP) au sein de Partena en 2012.

La concurrence se fait surtout sentir lorsqu’il faut convaincre de nouvelles entreprises. Mais les clients sont particulièrement fidèles à leur secrétariat social. Le changement de secrétariat a d’ailleurs des implications pour toute l’administration salariale au sein des entreprises et au niveau des outils informatiques utilisés par exemple pour la gestion des jours de congé.

Cela n’empêche pas certaines sociétés de changer de secrétariat social. "De nouveaux acteurs de niche arrivent sur le marché. Ils se spécialisent dans certains secteurs comme l’horeca où le travail est flexible", explique Bart Van Damme, de Securex. Ce dernier s’attend à une digitalisation rapide, en partie demandée par les pouvoirs publics. Mais pas de grande disruption dans le secteur. "Les secrétariats sociaux ne sont pas près de disparaître. Ils sont solidement ancrés dans le modèle social belge. Et on ne s’attend pas à une simplification de la législation sociale et fiscale. Bien au contraire."

Cette approche de plus en plus commerciale est-elle encore compatible avec leur statut d’asbl? Ce statut n’est-il pas un frein à leur développement?

Un statut qui est un carcan

Le statut d’ASBL protège les secrétariats sociaux contre l’arrivée d’acteurs étrangers sur le marché belge. "Pour les groupes étrangers – où le statut d’ASBL n’existe pas – c’est un sérieux obstacle", explique Jos Gijbels. La complexité de la législation sociale belge, avec des CCT nationales, sectorielles et d’entreprises, ainsi que les différentes législations régionales, sont un autre écueil. "Il n’est pas normal que les secrétariats sociaux qui exercent surtout des activités commerciales continuent à bénéficier du statut d’ASBL", reconnaît Bart Van Damme. "Mais les entreprises avec lesquelles nous travaillons n’y voient aucun inconvénient", constate Steven Van Hoorebeke, de SD Worx.

En même temps, ce statut est aussi un carcan. C’est pourquoi l’an dernier, SD Worx a scindé certaines activités commerciales de son secrétariat social et les a transférées dans une entité distincte – SD Worx Holding – une société anonyme qui abrite également les activités internationales du groupe. Van Hoorebeke n’exclut pas que SD Worx ouvre à terme ce holding à des actionnaires externes.

Au delà des frontières

Liantis, né de la fusion de plusieurs secrétariats sociaux de la sphère de l’Unizo, s’attache surtout à élargir son offre en Belgique. "Nous n’avons pas l’ambition de nous développer à l’international", explique son CEO Philippe Van Eeckhoutte. Même son de cloche chez Christophe Deroose d’Acerta: "Notre marché, c’est la Belgique. Acerta est un des leaders du marché en Flandre et un challenger en Wallonie et à Bruxelles."

Securex, par contre, lorgne au-delà des frontières. "Nous sommes également actifs au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France et en Espagne. Le marché belge est saturé. Nous avons besoin de nous diversifier au plan géographique pour assurer l’avenir de l’entreprise", explique Bart Van Damme.