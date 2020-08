Les séjours linguistiques s'effondrent avec la crise sanitaire

Avec les restrictions de voyage, beaucoup d'étudiants décident de changer de destination et optent pour un séjour linguistique en Europe, comme par exemple le Royaume-Uni et l'Irlande.

Confinement, fermeture des frontières et rapatriements massifs: les jeunes sont inquiets à l'idée de partir vivre à l'étranger cette année.

Partir dans un autre pays pour y apprendre une langue. L'idée plaît à des milliers de jeunes chaque année, à l'exception de 2020. Le risque de se retrouver confinés loin de chez soi décourage un grand nombre de jeunes voyageurs. Beaucoup d'entre eux ont décidé de reporter leur séjour ou, tout simplement, de l'annuler.

Pour les entreprises offrant des séjours linguistiques, la situation actuelle "n'a plus rien à voir avec celle d'avant", estime Anne Collet, responsable Belgique à ESL-séjours linguistiques. La baisse du nombre de séjours est conséquente: quatre séjours sur cinq n'auront pas lieu, selon Anne Collet.

"Tout le secteur a été fortement touché depuis le début de la crise sanitaire (...) il y a eu un impact considérable sur tous les projets, jusqu'à aujourd'hui encore." Adrien Buntinx Attaché de presse à WEP

Malgré le déconfinement, le secteur peine à remonter la pente. "Tout le secteur a été fortement touché depuis le début de la crise sanitaire", déplore Adrien Buntinx, attaché de presse à WEP, entreprise belge d'échanges linguistiques. Il ajoute qu'"il y a eu un impact considérable sur tous les projets, jusqu'à aujourd'hui encore". La raison principale ne serait pas les restrictions de voyage, mais l'inquiétude des jeunes et de leurs parents.

Partir un jour, sans retour

Avec l'ombre d'une deuxième vague qui plane sur la rentrée, les jeunes décident souvent de ne plus partir ou de reporter leur voyage à plus tard. Le risque de vivre à l'étranger confiné.e ou d'être rapatrié.e d'urgence les décourage. En mars dernier, le confinement avait coupé court aux séjours linguistiques. "On a écrit à ceux qui se trouvaient à l'étranger et nous leur avons dit qu'ils avaient trois jours pour revenir en Belgique", se rappelle Pierre Picot, responsable de ventes à Education First. En 72 heures, il a fallu rapatrier des jeunes disséminés partout dans le monde.

Aujourd'hui, le grand objectif est de sauver les voyages qui ne sont pas encore annulés. Changement de destination, report du voyage, réduction de la durée, bons à faire valoir plus tard... Toutes les alternatives sont bonnes pour éviter une annulation supplémentaire. Les entreprises veulent se montrer flexibles, et multiplient les pirouettes organisationnelles, afin de rassurer et d'accommoder les jeunes voyageurs.

80% L'entreprise ESL-séjours linguistiques a annulé 80% de ses voyages, depuis le début de la crise sanitaire.

"On a offert aux étudiants qui partaient hors d'Europe l'opportunité de reporter leur voyage ou de changer pour une destination ouverte, comme par exemple le Royaume-Uni et l'Irlande", explique Pierre Picot.

"Voyages essentiels"

Pour ESL, WEP et Education First, il est important de rappeler que partir, c'est possible, malgré la situation. Les séjours linguistiques sont considérés comme "voyages essentiels" et sont donc autorisés en Europe et même aux États-Unis.

"On constate que de plus en plus de jeunes sont ouverts à la possibilité de voyage malgré la quarantaine." Anne Collet Responsable Belgique à ESL

Cependant, certaines destinations ont mis en place des mesures spécifiques, notamment à l'arrivée des voyageurs. Une quarantaine obligatoire est souvent en place et certaines destinations demandent de passer un test Covid. À défaut d'autres alternatives pour le moment, certains décident de tout de même partir. "On constate que de plus en plus de jeunes sont ouverts à la possibilité de voyager, malgré la quarantaine", se réjouit Anne Collet de ESL.

Erasmus+, relativement épargné par la crise sanitaire

Chaque année, des milliers d'universitaires choisissent de suivre un quadrisemestre ou deux dans une université étrangère en Europe. Malgré la crise sanitaire actuelle, le nombre de départs "Erasmus" ne baisserait que légèrement. "Nous ne constatons pas vraiment de diminutions des séjours Erasmus. Les étudiants restent très motivés à partir", se réjouit Isabelle Decoster, responsable presse à UCLouvain. Si certains étudiants sont motivés, d'autres "hésitent encore et attendent de voir l’évolution de la situation pour un éventuel départ", selon Gaël Vandenbroucke, responsable mobilité à l'ULB.

"L’incertitude sur les possibilités de voyager, et le fait que les universités étrangères n’organiseront pas toutes des cours en présentiel ont fortement impacté les départs" Gaël Vandenbroucke Responsable mobilité à l'ULB

Si les étudiants hésitent encore, c'est parce que les conditions d'accueil ne sont pas toujours confirmées dans certaines universités. "L’incertitude sur les possibilités de voyager, et le fait que les universités étrangères n’organiseront pas toutes des cours en présentiel ont fortement impacté les départs", explique Gaël Vandenbroucke. En effet, beaucoup d'étudiants préfèrent annuler leur voyage plutôt que de partir vivre à l'étranger et suivre des cours enfermés dans un kot.

Les échanges universitaires hors Europe sont quant à eux, reportés à 2021 ou remplacés par des destinations européennes. Pour ceux qui hésitent encore, Isabelle Decoster prévient que les conditions de cours seront sensiblement les mêmes en Belgique ou à l'étranger.