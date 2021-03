Les seniors boudent la maison de repos: quelles alternatives?

La plupart des seniors espèrent ne jamais devoir intégrer une maison de repos. Ou le plus tard possible. Quelles sont les alternatives ?

La crise du coronavirus a quelque peu terni l'image que les aînés se font des maisons de repos. Un sondage réalisé durant l’été 2020 par Ivox pour Axa Partner (spécialisé dans les services d’assistance) confirme en tout cas que les Belges de plus de 65 ans semblent plus que jamais désireux de vivre chez eux le plus longtemps possible.