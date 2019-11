Les services de sécurité chinois soupçonnés d'être derrière les récentes cyberattaques

La Sûreté de l’État prend très au sérieux les tentatives de cyberattaque lors de la mission belge à Pékin et à Shanghai. Tous les regards se portent vers les services de sécurité chinois.

Quelle a été l’ampleur des attaques informatiques contre les membres de la mission belge qui se sont rendus en Chine la semaine passée? Quelques jours après le retour de la délégation, il est difficile de répondre à cette question. Contactées, plusieurs entreprises qui avaient fait le déplacement en Chine avouent ne rien avoir remarqué de suspect sur place ou à leur retour. "Rien à ma connaissance sur le hacking", répond un responsable d’une grosse société, qui dispose de services de cybersécurité performants. Même son de cloche du côté d’un des cabinets ministériels présents en Chine, où on signale "n’avoir rien entendu à ce sujet à part les articles de presse" .

Les attaques ont été révélées par Geert Baudewijns, de la société Secutec, spécialisée dans la protection contre les hackers, et qui voyageait aux côtés de la délégation en Chine. " C’était pire que prévu, mais heureusement, nous étions préparés", a-t-il expliqué. Ce dernier a indiqué avoir enregistré 135 attaques par heure lundi après-midi, au début de la mission, qui était alors à Pékin.

De son côté, la Sûreté de l’État (VSSE) fait valoir qu’elle prend très au sérieux ces tentatives de hacking et que des débriefings sont en cours. D’autres réunions associant les différentes instances responsables de ces questions, dont le Centre pour la Cybersécurité Belgique, doivent avoir lieu rapidement.

"Nous sommes au courant de cette problématique. Les cyberattaques sont un grand défi dans le monde entier", ont répété ce lundi les Affaires étrangères, sans donner plus de précisions. Selon Geert Baudewijns, la délégation officielle était bien préparée face à ce genre de menaces et avait été briefée, notamment par la Sûreté de l’État. Les membres de la délégation disposaient de téléphones mobiles qui ont été ensuite déclassés. D’autres n’avaient emporté que des ordinateurs de second rang ou des tablettes.