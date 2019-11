"Les services de sécurité estiment que 151 des 426 combattants belges sont morts en Syrie"

La plupart des combattants dont la date de départ vers la Syrie est connue sont partis dans les années 2013 (144) et 2014 (134). Ensuite, ce nombre est tombé à 56 en 2015 et à quatre en 2016 et 2017. En 2018, encore une autre personne a pris la route du territoire en guerre, contre zéro départ cette année. En 2016, 109 de ces personnes étaient enregistrées comme vraisemblablement mortes. En 2017, 15 décès ont encore été comptés, 11 en 2018 et 14 en 2019.