Les soins de santé belges pénalisent les personnes précaires

C'est le souci, avec les réputations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elles recouvrent tout, au risque de masquer les disparités. Oui, le système de santé belge est de bonne qualité, mais il n'est pas sans failles. On sait ainsi – même si de façon plus confidentielle – que son coût relativement élevé pour le patient en pousse certains à reporter des soins , voire à en faire l'impasse.

La pauvreté rend malade, la maladie rend pauvre

Ces deux-là se tiennent. Il existe une corrélation entre la situation socioéconomique d'un individu et sa santé. "La pauvreté rend malade, la maladie rend pauvre", ramasse le KCE. Un constat que viennent confirmer les données belges – précisons que celles-ci datent d'avant la déferlante du coronavirus.

" Les personnes confrontées au risque de pauvreté ont moins recours aux soins de santé que la population générale ", écrit le KCE. C'est encore plus vrai pour celles en situation de privation matérielle.

Une moindre consommation qui concerne aussi bien les généralistes que les spécialistes et les dentistes. Avec une exception: ces personnes se tournent davantage vers les services d'urgence. "Afin de remplacer les consultations chez le médecin, avance le KCE. Elles ne doivent en effet pas payer les soins immédiatement. " Autre explication: à force de reports de soins pour raisons financières, il se peut que le problème de santé finisse par nécessiter une prise en charge immédiate .

De plus en plus de reports

Moindre consommation rime avec besoins médicaux non satisfaits. De 0,4% en 2008, la part de la population adulte rapportant pareils besoins est passée à 1,7% en 2012, pour atteindre 2,3% en 2016. Les soins dentaires suivent une tendance similaire: de 1,6% en 2008 à 3,7% en 2016. Des scores plus mauvais que la moyenne européenne. Parmi les causes invoquées, la hausse des contributions financières personnelles – avec en tête les suppléments.