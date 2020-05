Les stratégies scolaires flamande et francophone pas si différentes que cela

Dans la pratique, les stratégies flamande et francophone pour l'école dans le cadre du confinement présentent plus de similitudes que de différences.

La Flandre et la Fédération Wallonie-Bruxelles n'ont pas adopté des stratégies scolaires tout à fait identiques pendant le confinement. Bien que les postures soient différentes, les approches sur le terrain présentent énormément de similitudes.

Le 18 mai, les élèves des dernières années du secondaire et de 6ème primaire seront de retour à l’école en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Si tout se passe bien, trois autres classes suivront une semaine plus tard. Pour la majorité des jeunes, aucune date de rentrée n’a toutefois été fixée. Les cours à distance resteront donc leur quotidien pour un certain temps. Jusqu’à présent, les approches sur cette question n’ont pas été similaires au nord et au sud du pays. Sont-elles pour autant diamétralement opposées? Tentative de réponse.

"S'il y a des différences d'approche, elles se situent plus dans les discours que dans la pratique." Dirk Jacobs Sociologue à l'ULB

Depuis le 20 avril, la Flandre permet à ses professeurs d’enseigner de la nouvelle matière à distance aux élèves, à condition que celle-ci soit ensuite revue en classe. C’est la logique du pré-teaching (ou pré-enseignement) défendue par le ministre Ben Weyts (N-VA). Du côté de la FWB, son homologue francophone Caroline Désir (PS) encourage l’enseignement à distance, mais uniquement en suivant le principe du "RCD", comprenez remédiation, consolidation et dépassement. En d’autres termes, il n’est en théorie pas question d’aborder de nouvelles matières.

Renoncement en FWB?

Aux yeux de l’économiste de l’Itinera Institute Jean Hindriks, l’attitude adoptée en FWB équivaut à une forme de renoncement. "Il n’est pas surprenant que des ministres de partis aussi opposés que le PS et la NV-A ne s’accordent pas sur la politique scolaire en période de confinement avec, du côté flamand, un seul mot d’ordre qui est la qualité de l’enseignement et, du côté francophone, un autre qui est l’égalité de l’enseignement”, a-t-il asséné dans une carte blanche.

Cette analyse ne correspond cependant pas à la réalité, à en croire Dirk Jacobs, sociologue à l'Université Libre de Bruxelles (ULB). "S'il y a des différences d'approche, elles se situent plus dans les discours que dans la pratique, juge-t-il. En fait, les nouvelles matières ne sont abordées qu’au compte-gouttes en Flandre. Avec la logique 'RCD' francophone, c'est très similaire. On consolide d'abord les acquis et ensuite on va éventuellement plus loin".

63% des parents 63% des parents interrogés dans le cadre d'une étude publiée début avril par la FAPEO assuraient que leurs enfants recevaient de la nouvelle matière.

Logique du dépassement autorisée

Interrogée en commission du Parlement, Caroline Désir a tenu un discours aux accents identiques, arguant que les différences nord-sud tenaient de la "posture". Lors de cette intervention, elle a aussi insisté sur la possibilité pour les professeurs "d'exploiter" la logique du dépassement.

Contactés par nos soins, plusieurs enseignants francophones le reconnaissent d'ailleurs sans détour: ils se permettent d'introduire, çà et là, quelques nouveautés dans les travaux qu'ils envoient à leurs élèves. "Cela se fait par petites touches", nous assure une professeure bruxelloise. Une étude publiée début avril par la FAPEO (Fédération des associations de parents de l’enseignement officiel) ne disait pas autre chose: 63% des parents y assuraient que leurs enfants recevaient de la nouvelle matière.

"Ce qui est frappant, c'est qu'on n'a pas vu de solutions systémiques mises en place, mais plutôt des tas d'initiatives locales des écoles et des enseignants" pour assurer un enseignement à distance, relève le professeur en sciences de l'éducation Benoît Galand (UCLouvain).

Des stratégies qui convergent

Alors que la perspective d'un retour à l'école avant juin s'éloigne pour certaines classes, la stratégie d'un véritable pré-teaching défendue en Flandre semble, elle, avoir du plomb dans l'aile. "L’enseignement flamand est vraiment en train de changer son fusil d'épaule. Ça n'a pas vraiment de sens d'enseigner de nouvelles matières si les élèves ne rentrent plus avant juin. Ou alors, il faut le faire uniquement dans la perspective de la rentrée de septembre”, assure Dirk Jacobs.

Selon lui, la FWB s'est montrée assez prudente, alors que la Flandre a peut-être été un peu "trop optimiste" en misant sur un retour à l'école à plus grande échelle avant la fin de cette année. Quoi qu'il en soit, les stratégies francophones et flamandes convergent de plus en plus alors que la rentrée, très partielle, approche, observe-t-il.

"Les deux formes d'enseignement (en présentiel et à distance) devront pouvoir cohabiter." Secrétariat général de l'enseignement catholique





Gérer l'après 18 mai

Une fois cette rentrée enclenchée, une nouvelle question va se poser, tant au nord qu'au sud. Les enseignants, qui devront prendre en charge de petits groupes, trouveront-ils encore assez de temps pour poursuivre leurs missions à distance? En secondaire, où les professeurs s'occupent souvent de plusieurs années, ce ne sera pas une sinécure. "Dans la circulaire, on parle d'un maximum de 2 jours de cours en présentiel, c'est déjà un élément de réponse. Les établissements vont devoir se coordonner afin que les deux formes d'enseignement puissent cohabiter", affirme-t-on au Secrétariat général de l'Enseignement Catholique (SeGEC).