Les syndicats dans la rue pour défendre la sécurité sociale

Lundi, le premier grand rendez-vous syndical post-confinement se tiendra à l'appel commun de la FGTB , du CSC et de la CGSLB . Les syndicats accusent les employeurs de refuser d'entamer les négociations dans le cadre de la répartition de l'enveloppe "bien-être" pour laquelle les interlocuteurs sociaux rendent en principe un avis tous les deux ans. Une enveloppe "immensément importante" pour Thierry Bodson , président de la FGTB , puisqu'elle permet selon lui aux allocations sociales de ne pas trop dévisser par rapport aux autres revenus.

Dans une lettre adressée au futur gouvernement, les syndicats expliquent avoir voulu s'en tenir au délai légal, fixé au 15 septembre, refusant d'attendre les négociations relatives à l'accord interprofessionnel prévues début 2021. "Les délégations patronales veulent coupler le dossier de la liaison au bien-être à l’accord interprofessionnel, comme ils l’avaient fait il y a deux ans. Ce sont deux dossiers qui n’ont strictement rien à voir et on ne veut pas que ça serve de monnaie d’échange pour lâcher du lest dans un autre point de l’accord", explique Didier Seghin, attaché de presse à la CGSLB.