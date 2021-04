Les syndicats enseignants sortent l'artillerie lourde

Les négociations en vue de conclure un accord sectoriel 2021-2022 dans l'enseignement francophone ont été lancées ce jeudi. Trois mois, c'est le délai imparti aux cinq syndicats , aux pouvoirs organisateurs des réseaux d'enseignement et à leurs ministres de tutelle pour parvenir à un compromis. Pas de temps à perdre donc.

Comme de coutume, la séance inaugurale a notamment permis aux représentants des enseignants de déposer leurs cahiers de revendications . Ceux-ci n'y ont pas été avec le dos de la cuillère en avançant pas moins de 113 points. "Il ne faut pas oublier qu’une dizaine de ceux-ci se trouvent dans des accords sectoriels antérieurs, mais restent non appliqués ", nuance Muriel Vigneron, vice-présidente du SLFP Enseignement.

Focus sur la pénurie

"On ne sortira pas de la pénurie sans passer par la réforme de la formation initiale des enseignants."

Annoncée pour 2021, cette fameuse réforme a finalement été reportée à septembre 2022, un délai qui reste ambitieux au vu des nombreux obstacles qui se profilent. L'un d'entre eux, et non des moindres, est budgétaire. Car qui dit allongement des études dit, pour les syndicats, revalorisation salariale. S'il exige de meilleurs salaires pour les futurs enseignants, le front commun ne se montre pas en reste pour ceux actifs avec une kyrielle de revendications liées à leurs rémunérations. À côté de cela, il demande des actions diverses permettant de maintenir la charge de travail à un niveau raisonnable, afin que les enseignants disposent d'un "équilibre harmonieux entre vie professionnelle et vie privée".