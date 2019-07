Les syndicats se fâchent contre les assureurs

Pour rappel, le gouvernement a fixé la norme salariale à 1,1% sur deux ans (en plus de l’indexation), comme le prévoyait le projet d’accord interprofessionnel. Les syndicats du secteur des assurances veulent du récurrent, les employeurs (via la fédération Assuralia) n’en veulent pas. "Vous répondez ‘non’ à notre demande légitime d’obtenir, dans le cadre de la marge salariale de 1,1%, une augmentation récurrente pour le personnel, alors que vous octroyez des dividendes récurrents et de plus en plus importants à vos actionnaires", écrivent les syndicats dans une lettre commune envoyée aux CEO des compagnies.