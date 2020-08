Les transports en commun reprennent la route de l'école

Le retour des élèves et des étudiants dans les écoles et sur les campus aura finalement bien lieu, selon le code couleur jaune choisi par les différents ministres compétents et acteurs du secteur. Les transports en commun reprendront eux aussi le chemin des classes.

En Région bruxelloise, la Stib a annoncé la reprise complète de son offre de mobilité de période scolaire dès le 31 août. Objectif: permettre aux utilisateurs de disposer de plus d’espace et de confort pour un trajet en toute sécurité. En effet, le retour à la normale de la fréquentation – en baisse de 35% cet été par rapport à 2019 – n’est pas attendu dans l'immédiat. "Les mesures d'hygiène complémentaires prises depuis le début de la crise resteront bien entendu d’application", souligne ainsi le CEO de la société de transports en commun bruxellois, Brieuc de Meeûs, dans un communiqué. Les Noctis reprendront aussi la route, mais les derniers départs depuis le centre-ville auront lieu entre 1h et 1h30, afin de respecter les mesures sanitaires pour l’horeca et le secteur culturel.