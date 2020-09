Les travailleurs indépendants et de l'événementiel appellent à l'aide

Les travailleurs indépendants et de l'événementiel lourdement touchés par la crise ont lancé un appel à l'aide aux gouvernements fédéral, bruxellois et wallon ce mercredi.

Des aides financières trop faibles

"Le malaise du statut est clairement là", explique en fin de matinée Vincent Maillen, lui-même promoteur immobilier dans le Namurois et par ailleurs conseiller communal cdH à Namur. C'est en tant que citoyen et entrepreneur qu'il a récemment lancé une page Facebook, "Indépendant", qui a rapidement rassemblé près de 40.000 personnes "qui connaissent les mêmes problématiques", explique-t-il. Il fait partie, mercredi, d'un groupe de 7 "représentants" qui vont rencontrer (vers 11h45, selon les dernières nouvelles) le ministre fédéral Denis Ducarme puis, dans l'après-midi, le ministre-président wallon Elio Di Rupo et son ministre de l'Économie Willy Borsus. Ils parleront au nom des forains, de travailleurs de l'événementiel, de traiteurs, de clubs sportifs et d'indépendants qui se sentent "la vache à lait de l'Etat", affirme-t-il, en route vers le cabinet Ducarme.