Les unifs flamandes en code orange, les francophones restent en jaune

Les universités de Gand, Anvers et Hasselt , dont les rentrées académiques sont prévues lundi prochain, accueilleront leurs étudiants en adoptant le code couleur "orange" . Conséquence: l'affluence sur leurs campus sera drastiquement réduite, tandis que leurs locaux ne seront remplis qu'au cinquième de leur capacité .

Un rapide coup de sonde parmi les établissements francophones n'illustre cependant pas de volonté de changement pour l'instant. De l'avis des acteurs interrogés, le respect des consignes d'application semblent suffire. Pour rappel, le port du masque est obligatoire "en tout temps" et seul un siège sur deux peut être occupé dans les auditoires de plus de 50 places en FWB. La fréquentation des campus et des infrastructures y est aussi réduite de 25%.