Les vacances de Carnaval ne seront pas prolongées

Stabilité. C'est le mot principal à retenir de la réunion qui s'est tenue ce mercredi entre la ministre de l'Enseignement, Caroline Désir, et les acteurs de terrain (pouvoirs organisateurs, syndicats enseignants, fédérations de parents).

Les règles sanitaires en vigueur dans les écoles seront donc prolongées après le 1er janvier (code rouge donc), et cela au minimum jusqu'au 15 janvier. Ce qui signifie que les élèves jusqu'à la 2e secondaire continueront à aller à l'école à temps plein (avec des règles sanitaires très strictes), tandis que les élèves à partir de la 3e année resteront en enseignement hybride (moitié à la maison, moitié à l'école).

Cette stabilité était réclamée par les acteurs de terrain, désireux d'avoir des perspectives claires , et non un bouleversement des règles au moindre frémissement, à la hausse ou à la baisse des courbes de l'épidémie.

Une évaluation de la situation sur le terrain a été faite, et force est de constater que les écoles ne semblent pas être moteur de l'épidémie, dit-on au cabinet Désir. La reprise des cours qui a eu lieu il y a deux semaines, pour 2/3 des élèves en 100% présentiel, et la moitié du temps pour le tiers restant, n'a pas provoqué de nouvelle flambée de contaminations. L'absentéisme du côté des enseignants est retombé à un niveau normal, soit entre 2 et 4%, dit encore le cabinet de la ministre.