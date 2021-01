Les variants sèment la pagaille

Le variant anglais est appelé à prendre le dessus dans nos contrées. Si la souche brésilienne n'a pas encore été détectée en Belgique, sa cousine sud-africaine a déjà fait des siennes.

Il n'y en a presque plus que pour eux. Depuis quelques jours, les mutations du coronavirus occupent le devant de la scène, causant fermetures et quarantaines à tour de bras dans les crèches et écoles belges.

Le variant le plus actif est l'anglais. S'il est acté que cette souche se montre de 30 à 40% plus contagieuse, de sérieux doutes subsistent quant à sa létalité. Qui serait, malgré tout, plus élevée, d'environ 30%, comme l'indiquent plusieurs études britanniques. Sauf qu'à l'heure actuelle, la prudence reste de mise, insiste le biostatisticien Geert Molenberghs (KU Leuven et UHasselt). Parce que ces études doivent être confirmées et qu'il n'est pas certain que d'autres facteurs, comme le débordement du système de santé britannique, n'entrent pas en ligne de compte.

Ce qui est sûr, c'est que ce variant risque de prendre le dessus dans nos contrées. Des échantillons analysés à Liège et Louvain, il ressort qu'il est impliqué dans 25% des cas, indiquait dimanche Geert Molenberghs. "De nouveaux échantillons tournent autour de 18%", complète-t-il ce lundi. "Vu la vitesse de propagation, ce variant est appelé à devenir dominant."