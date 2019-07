Les verts veulent interdire les armes nucléaire en Belgique

Un document de l'Otan confirme ce qu'on savait déjà: la Belgique abrite des armes nucléaires américaines à Kleine-Brogel. Ecolo va déposer une proposition de loi pour interdire de telles armes chez nous.

Jusqu'ici, on n'avait jamais eu confirmation officielle du fait que la Belgique abritait des armes nucléaires. Mais on le savait. Des experts en avaient parlé, un document révélé par Wikileaks prouvait cette présence, etc. Mais désormais, il y a aussi un document public de l'Otan qui confirme que la Belgique conserve des armes nucléaires américaines à Kleine-Brogel. Il a été découvert par Ecolo.

Bien que le gouvernement fédéral en ait toujours nié l'existence, ce rapport de l'Otan confirme que des bombes nucléaires B-61 sont bien stationnées en Belgique sur la base aérienne de Kleine-Brogel. Samuel Cogolati Député Ecolo

Ce document - plus exactement un "projet de rapport" - du 16 avril dernier, qui porte sur la "dissuasion nucléaire", nous apprend que "dans le contexte de l'Otan, les États-Unis déploient environ 150 armes nucléaires, en particulier des bombes gravitationnelles B61, en Europe, à bord d'avions à double capacité (capacité conventionnelle et nucléaire, tels que les F-16 belges, NDLR), à la fois américains et alliés. Ces bombes sont stockées dans six bases américaines et européennes - Kleine-Brogel en Belgique, Büchel en Allemagne, Aviano et Ghedi-Torre en Italie, Volkel aux Pays-Bas et Inçirlik en Turquie."

Une nouvelle version du texte, datée du 11 juillet, ne précise plus le lieu de Kleine-Brogel, écrit La Libre Belgique.

Proposition de loi

Suite à cela, Ecolo et Groen annoncent le dépôt d'une proposition de loi visant à interdire les armes nucléaires en Belgique.

Sans aucun débat public ni décision démocratique en Belgique, l'Otan indique que ces bombes nucléaires stationnées en Belgique seront remplacées au cours de la prochaine décennie par des nouvelles bombes plus rapides et plus précises. Samuel Cogolati

"Bien que le gouvernement fédéral en ait toujours nié l'existence, ce rapport de l'Otan confirme que des bombes nucléaires B-61 sont bien stationnées en Belgique sur la base aérienne de Kleine-Brogel. Il est temps de mettre fin à cette hypocrisie et d'enfin mener un débat transparent sur cette question", a commenté Samuel Cogolati, le député Ecolo qui a découvert le texte.

"En refusant d'admettre la présence de ces armes sur notre territoire, les responsables politiques empêchaient de fait toute discussion. Or, il s'agit d'un enjeu fondamental. Peut-on accepter de telles armes sur notre territoire, sous la responsabilité de quelqu'un comme Donald Trump? Poser la question, c'est y répondre", a ajouté le député écologiste. Il dénonce aussi le fait que "sans aucun débat public ni décision démocratique en Belgique, l'Otan indique que ces bombes nucléaires stationnées en Belgique seront remplacées au cours de la prochaine décennie par des nouvelles bombes plus rapides et plus précises: les bombes guidées B61-12."

Selon les verts, leur proposition sera prise en considération ce jeudi au cours de la séance plénière.