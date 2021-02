Les visites de biens immobiliers déjà autorisées à partir de ce jeudi

À l'automne dernier, deux fédérations professionnelles - Federia, la Fédération des agents immobiliers francophones de Belgique, et la CIB Vlaanderen - avaient introduit, avec plusieurs agents, un recours contre l’interdiction des visites de biens par les courtiers. Depuis le début du deuxième confinement en effet - et plus particulièrement depuis la parution des arrêtés ministériels des 28 octobre et 1er novembre 2020 -, les visites de biens en présentiel réalisées par des agents immobiliers sont formellement interdites.