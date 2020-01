Les voyagistes belges font une croix sur la Chine en raison du coronavirus

Après la vague d'annulations de vols en direction de la Chine par les plus grandes compagnies aériennes du monde, c'est au tour des tour-opérateurs belges de suivre le mouvement. Les organisateurs de voyages actifs sur le marché belge ne proposent désormais plus de voyage pour la Chine, pays en proie à une grave épidémie de coronavirus. Les 21 organisateurs de voyages membres de l'ABTO, l'association belge des tour-opérateurs, représentent 45 marques et 85% du marché.