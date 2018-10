Levez le pied sur nos routes!

Jusqu'à jeudi matin, les policiers fédéraux et locaux seront sur le terrain pour scruter votre vitesse lors d'un nouveau marathon de la vitesse.

Quelque 130 zones de police locales sont impliquées dans ces contrôles qui ont pour but de sensibiliser les automobilistes aux dangers de la vitesse excessive.

Les citoyens avaient jusqu'au début du mois pour proposer, via le site internet jeflasheaussi.be, des lieux de contrôle où ils ne se sentaient pas en sécurité. En Wallonie, on a recensé 3.020 signalements, contre plus de 8.700 au nord du pays.