Lieven Annemans, le professeur du bonheur

Surnommé "professeur du bonheur" (geluksprofessor), il se penche depuis de nombreuses années sur le rapport entre santé, argent et bonheur. Cette approche globale de la santé des individus s’appuie sur un background scientifique diversifié: ingénieur commercial à la base, Annemans est également titulaire de licences en économie appliquée, en économie de l’entreprise et en éducation physique.

Au fil du temps, il a traduit ses observations scientifiques en une vision sociale et pragmatique des soins de santé, basée sur la responsabilisation. Il a notamment inspiré la réforme des honoraires médicaux dans les hôpitaux qui sont appelés à évoluer vers davantage de forfaitarisation, du moins pour les interventions simples. L’objectif est d’apporter au patient une certitude tarifaire et de lutter contre la surconsommation médicale. Mais la responsabilisation ne s'arrête pas au corps médical, elle concerne également le patient. Si cela ne tenait qu’à lui, Annemans ferait payer le patient qui se rend aux urgences pour une simple petite toux.

Un signal fort

À ses yeux, il n’existe d’ailleurs aucune contradiction entre santé publique et économie. Au contraire. "L’économie, c’est la santé et la santé, c’est l’économie", se plait-il à répéter. "Si l’économie ne va pas bien, les revenus des ménages diminuent, la pauvreté s’installe et la santé publique se dégrade. À l’inverse, des gens en bonne santé sont plus productifs et feront mieux tourner l’économie."