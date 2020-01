Louise Hannecart: "Il n'y a pas que la croissance éternelle"

.

En juillet, elle était encore au Pérou où elle travaillait dans une prison. Là, elle revient tout juste de trois mois à Buenos Aires où elle a œuvré à l’amélioration de la qualité de vie dans des lotissements informels. Pas le temps de se reposer. Elle se prépare déjà à repartir six mois à Bali. Tout un programme. Mais embrassé à 100%. Car Louise Hannecart a décidé d’opérer un switch tôt dans sa carrière. Après avoir suivi le chemin classique de l’ascension corporate, avec un diplôme d’ingénieure chimiste (KU Leuven) et un passage par McKinsey & Company, elle a décidé de prendre en marche le train de la nouvelle aventure du consultant: McKinsey.org, du nom de cette organisation indépendante et sans but lucratif, fondée au début de 2018, pour tenter de résoudre des défis sociétaux complexes.

"Il faut atteindre un certain équilibre entre besoins humains et environnementaux."

"J’ai toujours été super-passionnée et motivée d’être impliquée dans la société", raconte-t-elle. Depuis un moment de volontariat au Ghana et au Burundi dans sa jeunesse à une collaboration avec un atelier social de tricot à Ayacucho, ce fil d’Ariane fait partie de son ADN. Et nourrit sa vision de jeune travailleuse.

Et pour cause, "pour faire face aux défis à venir, la transition à opérer doit être sociétale, pas juste à analyser sous un angle business", évoque celle qui a donc décidé de faire de ce postulat son métier. Histoire d’expérimenter aux premières loges les défis inhérents à ce changement de mentalité. Que les marches pour le climat ont mis en mouvement. "Il y a eu une grande prise de conscience, venue des consommateurs, du peuple, et qui est en train de remonter vers les entreprises".

"Doughnut economy"