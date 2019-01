Lourdes peines requises contre des gilets jaunes au procès des "colères des fins de mois"

Quatre manifestants suspectés de rébellion avec arme lors de la manifestation des gilets jaunes du 30 novembre à Bruxelles ont été jugés ce vendredi matin. Les jugements seront prononcés le 18 janvier.

Ezechiel a 37 ans, il est marié, père de trois enfants, travaille comme soudeur pour 1.800 euros par mois et est jugé pour avoir lancé (et raté) une pierre de 30 cm sur 20 sur des policiers, le 30 novembre, lors de la manifestation bruxelloise des gilets jaunes. Il est aussi suspect de rébellion et coups et blessures à agent lors de son arrestation: l’un des inspecteurs qui l’a interpellé s’est retrouvé avec un doigt fissuré.

"Les policiers n’ont pas demandé à être là, ils n’ont pas demandé à prendre des pavés dans la gueule, ils ont des gosses, ce sont des gens normaux." Pierre Hendrickx président du tribunal

Il est l’un des quatre suspects de violences contre des policiers lors de la manifestation, dont l’attitude est tancée par le président du tribunal qui a à les juger ce vendredi matin, Pierre Hendrickx. "Vous êtes un honnête citoyen", lance-t-il. "Vous participez à une manif ou vous voyez des gens jeter des pavés. Fort logiquement, vous devriez rentrer à la maison! Les policiers n’ont pas demandé à être là, ils n’ont pas demandé à prendre des pavés dans la gueule, ils ont des gosses, ce sont des gens normaux. Vous avez trois enfants, vous leur apprenez ça ? Il n’y a pas grande différence entre les émeutes à Molenbeek et cela!" lance le juge. Qui rappelle: "Notre pays est un paradis. De l’histoire de l’humanité, nous sommes la génération la plus gâtée. Cela, on le doit à la démocratie."

Ezechiel est déjà connu pour des faits de violence avant 2012, dont une condamnation et plusieurs actes classés sans suite. Le parquet, estimant que le pavé qu’il a lancé était "le premier et donc l’élément déclencheur des violences." Elle requiert deux ans de prison. L’avocat d’Ezechiel, Me Vincent Lurquin demande l’acquittement pour les coups volontaires au titre qu’il n’y a pas d’image des faits ni témoins autres que les policiers. "On n’a rien." Les raisons de la présence du trentenaire à la manifestation? "Il n’y a pas de demande précise, juste une colère qui n’a pas de mots, une colère des fin de mois…", lâche Me Lurquin, qui demande à titre subsidiaire une peine de travail. Quant à Ezechiel, il n’a pas un mot sur les raisons qui l’ont poussé à manifester. Et se déclare "prêt à assumer ses erreurs, pas ce qu’il n’a pas fait".

Peu auparavant, Thibauld, un jeune homme de 25 ans est jugé en son absence. Son avocat liégeois le décrit comme un électricien gagnant 3.000 euros brut mensuels, qui vit chez ses parents à Soiron. Il a été photographié en train de jeter des cailloux sur la police, le 30 novembre, puis identifié par le laboratoire de la police fédérale. Le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas, la police bruxelloise déboule à 6h50 au domicile de Thibauld et l’en sort menotté avant de fouiller toute la maison et de l’emmener chez le procureur, à Bruxelles. Interrogé en garde à vue, il reconnaît avoir jeté "un petit caillou". "Je me suis énervé contre les gaz lacrymogènes. C’était de la colère. Je ne suis pas un casseur, j’étais là car la vie est de plus en plus difficile…" La substitut du procureur dénonce un comportement "totalement inadmissible" et requiert un an de prison avec sursis, ou, à défaut une peine de travail.