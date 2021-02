Maladie, licenciement et discrimination

La frontière linguistique franchie, le constat est immédiat: les décisions des juridictions du travail se suivent et se ressemblent, quelle que soit la langue utilisée.

Il est vrai que notre Cour suprême, la Cour de cassation, veille au grain et reste le commun dénominateur pour tous les tribunaux et cours du pays.

Incapacités de travail

Un employeur constate qu’une employée est de plus en plus souvent en incapacité de travail. Lassé de recevoir régulièrement des certificats médicaux, et après une année d’incapacités à répétition, il la licencie moyennant paiement d’une indemnité compensatoire de préavis. Le C4 mentionne une absence de longue durée entraînant des problèmes d’organisation du travail.