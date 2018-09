Marghem pointe la "lourde" responsabilité d'Electrabel en cas de délestage

"J'ai appris cette information du jour au lendemain et ça me choque terriblement dans le chef d'Electrabel que Tihange 3 et Tihange 2 redémarreraient des mois plus tard."

Elle pointe la responsabilité d'Electrabel . "J'ai appris cette information du jour au lendemain et ça me choque terriblement dans le chef d'Electrabel que Tihange 3 et Tihange 2 redémarreraient des mois plus tard." D'après elle, il y a une responsabilité en termes de planification de la révision des réacteurs, qui a une conséquence sur l'atmosphère des marchés et les contrats variables, voire même sur les contrats fixes. L'analyse de la responsabilité d'Electrabel est en cours.