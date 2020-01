Marie Lecocq: "J'ai l'impression qu'on est assis sur une cocotte-minute"

"Si on couple environnement et social, on arrive à reconstruire un truc."

Quand on lui parle des dix prochaines années, celle qui a travaillé pendant quatre ans pour le CNCD 11.11.11 avant de se froter aux bancs du Parlement bruxellois avec Ecolo s’inquiète d’une violence sociale qui s’intensifie. "Il y a un détricotage de la Sécurité sociale de manière organisée. Il y a des coupes dans les budgets des associations, pour les gens sur le terrain qui offrent des soins médicaux, du soutien juridique… J’ai l’impression qu’on est assis sur une cocotte-minute et je suis étonnée que l’on ait pas plus de gens révoltés dans les rues" , explique-t-elle d’un ton calme mais déterminé.

Une urgence sociale qui préoccupe l’élue bruxelloise autant que l’urgence climatique. "Si on couple environnement et social, on arrive à reconstruire un truc dans lequel chacun et chacune est le bienvenu, a le droit de rêver à ce qui peut arriver demain et a les capacités suffisantes pour vivre." Mais il faut mettre le turbo: "On est après la COP25, c’est un échec total, on ne peut pas le dire autrement. L’urgence est telle qu’il y a quand même un questionnement permanent de savoir si le temps politique est le temps suffisant. Il permet de confronter les points de vue et de trouver des compromis, ce qui est extrêmement efficace. Mais il est totalement inefficace sur plein d’autres aspects", déplore-t-elle.