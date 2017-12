Marie-Martine Schyns: "Le seul moment de vérité pour le cdH, c'est les élections de 2018"

Excusez le cliché mais il est commode pour décrire le personnage: "Martine à la ville". Elle s’approche de la fenêtre au sixième étage de la place Surlet de Chokier, là où se trouve son grand bureau blanc, et elle jette un œil sur l’agitation de la place Madou. "Vous avez vu comme ça bouge en bas, et au fond, on voit même les drapeaux aux fenêtres du Vlaams Belang, ça gâche la vue." La vue – c’est sûr – est de loin de celle des verts bocages de son pays de Herve.