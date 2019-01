Maxime Prévot est élu président du cdH à 85% des voix

L’ex-PSC n’a pu vraiment endiguer un déclin électoral structurel ces dernières années. À l’évidence, le vent forcément nouveau soufflé par ce changement de présidence va remobiliser le parti pour la campagne électorale qui débute. Sous Lutgen, le cdH a renforcé son leadership en Luxembourg et à Namur mais a perdu des plumes dans la capitale. Entre 2014 et 2017, le parti a aussi gagné en membres, avec plus de 1.700 adhésions en plus pour un total de 17.761, selon la présidence sortante.