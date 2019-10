Médecins et mutuelles en ont assez du carcan budgétaire

Vingt-sept milliards et six cents millions: c’est le montant du budget 2020 des soins de santé sur lequel médecins et mutuelles se sont mis d’accord lundi soir au sein du comité de l’assurance de l’Inami. Cette proposition doit encore être avalisée le 21 octobre par le conseil général de l’Inami, une instance qui réunit mutuelles, patrons, syndicats et représentants du gouvernement.