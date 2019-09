Menace sur le traitement des déchets nucléaires

Les fûts contiennent des déchets radioactifs qui resteront dangereux pendant 300 ans . Il s’agit de matériaux provenant des centrales nucléaires, comme des vêtements de protection contaminés, des outils et pièces détachées, mais aussi d’équipements de médecine nucléaire mis au rebut par les hôpitaux.

Dans l’intervalle, Belgoprocess devra faire face à un problème de capacité. "Pour certains types de déchets, nous avons atteint la limite , explique le porte-parole Bart Thieren. Nous devons stocker temporairement des déchets radioactifs pendant une période plus longue que prévu. Nous examinons avec les autorités de sécurité comment résoudre ce problème ."

Belgoprocess investit 7 millions d’euros dans un bâtiment annexe d’une capacité de 5.000 fûts, qui devrait être prêt avant la fin de l’an prochain. D’ici là, il faudra trouver des solutions alternatives pour stocker ces déchets radioactifs. Une possibilité consiste à ajouter un niveau supplémentaire dans le bunker actuel, où les fûts sont déjà empilés sur six niveaux. Dans ce cas, il ne serait plus possible d’utiliser le pont roulant pour déplacer les fûts dans l’ensemble du bâtiment.