Mesures d'assouplissement en vigueur dès lundi: l'arrêté publié au Moniteur belge

Les métiers de contact non médicaux pourront reprendre leurs activités dans le respect des protocoles établis : salons de coiffure, instituts de beauté, bancs solaires non automatisés, centres de bronzage non automatisés, instituts de pédicure non médicale, salons de manucure, salons de massage, barbiers et salons de tatouage et de piercing. Les visites de biens immobiliers pourront à nouveau être organisées.